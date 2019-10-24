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В Ужгородском университете приостановили обучение из-за дифтерии

Новости » Происшествия    24.10.2019 - 20:38
В Ужгородском университете приостановили обучение из-за дифтерии
Фото: Ужгородский национальный университет (uk.wikipedia.org)

С 24 октября из-за дифтерии приостановили обучение в УжНУ

В Ужгородском национальном университете приостановили учебный процесс с целью недопущения распространения дифтерии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр университета.

Сообщается, что ректор обязал деканов факультетов обеспечить вакцинацию студентов и преподавателей университета в соответствии с разработанным графиком.

"В четверг, 24 октября, ректор УжНУ профессор Владимир Смоланка издал распоряжение, которым обязал приостановить с 24 октября этого года учебный процесс на медицинском, медицинском №2, стоматологическом факультетах УжНУ и провести необходимые эпидемиологические и профилактические мероприятия среди студентов, преподавателей и сотрудников университета", говорится в сообщении.

Напомним, носителями дифтерии в Ужгороде оказались студенты из Индии. В Ужгороде зафиксировали заболевания дифтерии у 15 студентов Ужгородского национального университета, которые приехали из Индии. По словам врачей, инфекцию студенты могли привезти из Индии. При этом есть опасения, что количество инфицированных может стать больше, так как носители контактировали с большим количеством людей, а заболевание передается воздушно-капельным путем.

Кроме того, в Ужгороде на днях впервые за десять лет зафиксировали вспышку на дифтерию. Болезнь была диагностирована у студента местного университета. Позже с признаками дифтерии были госпитализированы еще двое человек.

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