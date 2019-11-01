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В Україні зросла кількість випадків захворювання на дифтерію

Новини » Суспільство     01.11.2019 - 13:31
В Україні зросла кількість випадків захворювання на дифтерію
Фото: Зоряна Скалецька (Віталій Носач/РБК-Україна)

Станом на 1 листопада зареєстровано 21 випадок захворювання

Станом на 1 листопада в Україні зареєстровано 21 випадок захворювання на дифтерію. Про це повідомила міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька на прес-конференції, передає кореспондент РБК-Україна.

Раніше повідомлялося, що в Україні зафіксовано 20 випадків захворювання на дифтерію, 18 з них - протягом жовтня.

"На сьогодні в Україні зареєстрована 21 людина, яка має підтверджений діагноз "дифтерія", - сказала вона.

Дивіться наживо пресбрифінг МОЗ України та Центр громадського здоров’я України «Оперативна інформація про епідемічну ситуацію в країні щодо дифтерії»

Опубліковано Міністерство охорони здоров'я України Пʼятниця, 1 листопада 2019 р.

Нагадаємо, за словами генерального директора центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України Володимира Курпіта, основна причина збільшення кількості випадків захворювання на дифтерію пов'язана з недостатнім охопленням вакцинації. Він додав, що через низький рівень вакцинації від дифтерії існує загроза поширення хвороби.

Також РБК-Україна повідомляло, що першими в Україні були зафіксовані кілька випадків захворювання на дифтерію в Ужгород. Пізніше три випадки захворювання на дифтерію зареєстровані в Києві і один в Тернополі.

РБК-Україна писало, що в Закарпатську область доставили партію сироватки проти дифтерії, яку передали з сусідніх областей.

В Ужгород доставили 8 флаконів сироватки проти дифтерії, яка була надана Львівської, Чернівецької та Івано-Франківською областями. Крім того, ще 100 флаконів протидифтерійної сроватки придбала Індія.

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Новини України Мінстерство охорони здоров'я УкраїниВакцинадифтерія
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