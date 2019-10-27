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В Закарпатскую область доставили противодифтерийную сыворотку

Новости » Общество    27.10.2019 - 11:07
В Закарпатскую область доставили противодифтерийную сыворотку
Иллюстративное фото (euro.who.int)

В Ужгород доставили 8 флаконов сыворотки из соседних областей

В Закарпатскую область доставили партию сыворотки против дифтерии, которую передали из соседних областей. Об этом сообщили на странице Закарпатского областного центра здоровья в Facebook.

Как сообщается, в субботу, 26 октября, в Ужгород доставили 8 флаконов сыворотки против дифтерии, которая была предоставлена Львовской, Черновицкой и Ивано-Франковской областями.

Кроме того, еще 100 флаконов противодифтерийной сроватки приобрела Индия. В данный момент проводится проверка наличия регистрации препарата в Украине.

"Если он будет отвечать всем требованиям, то уже 30 октября его доставят самолетом в Ужгород", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас больные дифтерией находятся в стабильном состоянии. По состоянию на 26 октября новые случаи заболевания дифтерией Закарпатской области не были обнаружены.

В Закарпатскую область доставили противодифтерийную сыворотку

Напомним, ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения передаст в Закарпатскую область 20 флаконов противодифтерийной сыворотки с соседних областей в связи со вспышкой заболеваемости дифтерией.

Также РБК-Украина писало, что в Ужгороде впервые за десятилетия зафиксировали вспышку на дифтерию. Болезнь была диагностирована у студента местного университета. По состоянию на сейчас дифтерия была обнаружена у 15 человек.

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