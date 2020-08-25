В Украине выпустили документальный фильм об убийстве Шеремета

"ТТБ-Студия" в сотрудничестве с Национальной полицией Украины сняла документальный фильм об убийстве журналиста Павла Шеремета - "Дело Шеремета. Обвинить нельзя оправдать".

Фильм опубликован на YouTube-канале "Справа Шеремета".

"Убийство журналиста Павла Шеремета, 20 июля 2016 года, стало одним из наиболее резонансных преступлений в новейшей истории Украины, досудебное расследование которого с самого начала вызвало бурную реакцию у общественности. С подачи стороны защиты правоохранительным органам забрасывают самые разные обвинения – от сокрытия доказательств до заказного расследования. Имеют ли основания такие обвинения? Ответ на этот вопрос пытаются найти авторы фильма", - говорится в описании к фильму.

Комментарии по делу Шеремета в фильме дают первый заместитель главы НПУ Евгений Коваль, начальник уголовного розыска Вадим Дзюбинский, бывший генеральный прокурор Святослав Пискун, эксперты-криминалисты и следователи.

В частности, Святослав Пискун заявил, что убийство журналиста Павла Шеремета является политическим, поскольку оно выходит за рамки уголовного процесса и является политически значимым.

"Это политические убийства, потому что они выходят за рамки уголовного процесса, они становятся политически значимыми, на них обращают внимание в большинстве политики, другие журналисты, политологи, активисты работают с этим, и каждый пытается использовать в своих политических целях. Этот "эффект домино" при убийствах журналистов, он срабатывает в мире, и те, кто это делал, это знали", - отметил он.

Кроме того, Пискун сравнивает убийство журналиста Павла Шеремета с убийством журналиста Георгия Гонгадзе.

"Оба убийства были дерзкими, они имели целью показать обществу, что может произойти, и последствия, которые могут быть. Если хотели скрыть убийство Гонгадзе, его бы просто похоронили бы, но его так скрыли, что его смогли найти. Так же и по Шеремету. Надо было так его взорвать, чтобы весь мир увидел, что его взорвали. Очень тяжело такие дела раскрывать. Если убийство еще такое дерзкое, которое происходит, иногда не раскрыто, тогда и сообщество журналистское, и общество, и политические деятели начинают акцентировать внимание властей на том, что вы плохо работаете, вы даже не можете раскрыть убийства известного журналиста", - добавил Пискун.

В целом же, как отмечают авторы проекта, съемочная группа получила от следствия разрешение на обнародование многих материалов впервые. Национальная полиция также дала согласие раскрыть некоторые материалы досудебного расследования и в эксклюзивных комментариях опубликовать версию следствия.

Напомним, журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля.

В декабре 2019 года правоохранители задержали по подозрению в убийстве Павла Шеремета трех человек - врача и волонтера Юлию Кузьменко, медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь и ветерана АТО Андрея Антоненко.

11 августа подозреваемую в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета врача Юлию Кузьменко отпустили под круглосуточный домашний арест. Апелляционный суд Киева отменил решение Печерского суда, которым ей продлили арест до 13 сентября.

Кроме того, суд смягчил меру пресечения Яне Дугарь - ей разрешили снять электронный браслет.

Ранее сообщалось, что Министерство внутренних дел считает, что на мотив убийства Павла Шеремета мог значительно повлиять выезд журналиста в Россию за месяц до покушения.