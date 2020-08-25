В Україні випустили документальний фільм про вбивство Шеремета

"ТТБ-Студія" у співпраці з Національною поліцією України зняла документальний фільм про вбивство журналіста Павла Шеремета - "Справа Шеремета. Звинуватити неможна виправдати".

Фільм опубліковано на YouTube-каналі "Справа Шеремета".

"Вбивство журналіста Павла Шеремета, 20 липня 2016 року, стало одним з найбільш резонансних злочинів в новітній історії України, що з самого початку досудового розслідування викликало бурхливу реакцію суспільства. Правоохоронним органам з подачі захисту закидають самі різні обвинувачення - від приховування доказів до замовного розслідування. Чи мають підстави такі звинувачення? Відповідь на це питання намагаються знайти автори фільму", - йдеться в описі до фільму.

Коментарі по справі Шеремета у фільмі дають перший заступник голови НПУ Євген Коваль, начальник карного розшуку Вадим Дзюбинський, колишній генеральний прокурор Святослав Піскун, експерти-криміналісти та слідчі.

Зокрема, Святослав Піскун заявив, що вбивство журналіста Павла Шеремета є політичним, оскільки воно виходить за рамки кримінального процесу і є політично значущим.

"Це політичні вбивства, тому що вони виходять за межі кримінального процесу, вони стають політично значущими, на них звертають увагу в більшості політики, інші журналісти, політологи, активісти працюють з цим, і кожен намагається використати у своїх політичних цілях. Цей "ефект доміно" при вбивствах журналістів, він спрацьовує у світі, і ті, хто це робив, це знали", - зазначив він.

Крім того, Піскун порівнює вбивство журналіста Павла Шеремета з убивством журналіста Георгія Гонгадзе.

"Обидва вбивства були зухвалими, вони мали на меті показати суспільству, що може статися, і наслідки, які можуть бути. Якщо хотіли приховати вбивство Гонгадзе, його б просто поховали б, але його так приховали, що його змогли знайти. Так само і по Шеремету. Треба було так його підірвати, щоб весь світ побачив, що його підірвали. Дуже важко такі справи розкривати. Якщо вбивство ще таке зухвале, яке відбувається, іноді не розкрито, тоді й журналістське співтовариство, і суспільство, і політичні діячі починають акцентувати увагу влади на тому, що ви погано працюєте, ви навіть не можете розкрити вбивства відомого журналіста", - додав Піскун.

У цілому ж, як зазначають автори проекту, знімальна група отримала від слідства дозвіл на оприлюднення багатьох матеріалів вперше. Національна поліція також дала згоду розкрити деякі матеріали досудового розслідування і в ексклюзивних коментарях опублікувати версію слідства.

Нагадаємо, журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві в результаті вибуху автомобіля.

У грудні 2019 року правоохоронці затримали за підозрою у вбивстві Павла Шеремета трьох осіб - лікаря і волонтера Юлію Кузьменко, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь і ветерана АТО Андрія Антоненка.

11 серпня підозрювану в причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета лікаря Юлію Кузьменко відпустили під цілодобовий домашній арешт. Апеляційний суд Києва скасував рішення Печерського суду, яким їй продовжили арешт до 13 вересня.

Крім того, суд пом'якшив міру запобіжного заходу Яні Дугарь - їй дозволили зняти електронний браслет.

Раніше повідомлялося, що Міністерство внутрішніх справ вважає, що на мотив вбивства Павла Шеремета міг значно вплинути виїзд журналіста в Росії за місяць до замаху.