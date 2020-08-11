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Подозреваемую по делу Шеремета отпустили под домашний арест

Киев, Вторник 11 августа 2020 15:32
Подозреваемую по делу Шеремета отпустили под домашний арест
Фото: Юлия Кузьменко (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Апелляционный суд Киева отменил решение Печерского суда

Подозреваемую в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета врача Юлию Кузьменко отпустили под круглосуточный домашний арест. Апелляционный суд Киева отменил решение Печерского суда, которым ей продлили арест до 13 сентября.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Соответствующее решение было принято коллегией судей Киевского апелляционного суда.

Фото: суд по делу Шеремета (facebook.com/TeterukAndrii)

Отметим, что Кузьменко была в СИЗО восемь месяцев. 16 июля Печерский районный суд Киева продлил меру пресечения подозреваемой до 13 сентября.

РБК-Украина писало, что 20 июля 2016 года в Киеве погиб Павел Шеремет в результате взрыва автомобиля. В декабре 2019 года по этому делу правоохранители задержали врача и волонтера Юлию Кузьменко, медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь и ветерана АТО Андрея Антоненко.

Напомним, что суд смягчил меру пресечения Яне Дугарь - ей разрешили снять электронный браслет.

Ранее сообщалось, что Министерство внутренних дел считает, что на мотив убийства Павла Шеремета мог значительно повлиять выезд журналиста в Россию за месяц до покушения.

Отметим, сейчас материалы расследования дела Шеремета находятся на рассмотрении стороны защиты, после их направят в суд.

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