Убийство Шеремета: Дугарь разрешили снять электронный браслет

Фото: Яна Дугарь (РБК-Украина)

Дугарь сможет свободно перемещаться по территории Украины

Киевский апелляционный суд изменил меру пресечения фигурантке дела об убийстве журналиста Павла Шеремета. Яне Дугарь разрешили снять электронный браслет.

Об этом сообщил в Facebook один из ее поручителей Руслан Горовый.

Так, свои решением суд снял с Дугарь территориальные ограничения. По словам ее адвокатов, решение вступило в законную силу с момента оглашения.

Дугарь предложили снять электронный браслет прямо в суде, однако ей это не удалось из-за технических конструкций устройства.

Адвокаты Дугарь сообщили, что обяжут следователей снять браслет с их подопечной до конца дня. После этого, одна из трех подозреваемых в деле об убийстве Павла Шеремета сможет свободно перемещаться по территории Украины.

Напомним, в конце мая суд отпустил военную медсестру Яну Дугарь под залог, обязав ее носить электронный браслет.

Двоих других фигурантов дела Шеремета - Андрея Антоненка и Юлию Кузьменко, оставили под арестом.