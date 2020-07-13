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Убийство Шеремета: Дугарь разрешили снять электронный браслет

Киев, Украина, Понедельник 13 июля 2020 15:07
Убийство Шеремета: Дугарь разрешили снять электронный браслет
Фото: Яна Дугарь (РБК-Украина)
Автор: Роман Калиниченко

Дугарь сможет свободно перемещаться по территории Украины

Киевский апелляционный суд изменил меру пресечения фигурантке дела об убийстве журналиста Павла Шеремета. Яне Дугарь разрешили снять электронный браслет.

Об этом сообщил в Facebook один из ее поручителей Руслан Горовый.

Так, свои решением суд снял с Дугарь территориальные ограничения. По словам ее адвокатов, решение вступило в законную силу с момента оглашения.

Дугарь предложили снять электронный браслет прямо в суде, однако ей это не удалось из-за технических конструкций устройства.

Адвокаты Дугарь сообщили, что обяжут следователей снять браслет с их подопечной до конца дня. После этого, одна из трех подозреваемых в деле об убийстве Павла Шеремета сможет свободно перемещаться по территории Украины.

Напомним, в конце мая суд отпустил военную медсестру Яну Дугарь под залог, обязав ее носить электронный браслет.

Двоих других фигурантов дела Шеремета - Андрея Антоненка и Юлию Кузьменко, оставили под арестом.

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