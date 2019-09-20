В Украине снова выпал снег

Фото: снег в Карпатах (facebook.com/chornogora.rescue112)

Температура воздуха в Карпатах опустилась до -4 градусов

Погода в Украине 20 сентября ухудшилась, в Карпатах выпал снег. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сообщение Черногорского горного поисково-спасательного поста.

Согласно сообщению, на горе Поп Иван Черногорский наблюдается облачность, порывы ветра 1-2 м/с. Температура воздуха опустилась до -4 градусов, а также идет снег.

"По состоянию на 08:00 20.09.2019 на горе Поп Иван Черногорский облачно. Ветер западный 1-2 м/с. Температура воздуха -4 градуса. Пролетает мелкий снег", - говорится в сообщении.

Напомним, по прогнозам синоптиков в Украину приходят заморозки. На выходных ожидается похолодание ночью на всей территории Украины до -3 градусов. Также заморозки до 0...-3 градусов, возможны в Киеве и Киевской области.

Ранее в Укргидрометцентре сообщили, что практически на всей территории Украины ожидаются дожди. По прогнозам синоптиков, дожди накроют северные, восточные, центральные и некоторые западные области. Днем ожидается температура от +11 до +16, на юге будет немного теплее - от +16 до +18. Ночью температура будет колебаться от +6 до +8.