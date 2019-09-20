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Синоптики предупредили о заморозках в Украине

Новости » Общество    20.09.2019 - 08:17
Синоптики предупредили о заморозках в Украине
Иллюстративное фото (facebook.com/MNS.GOV.UA)

В Карпатах ожидаются заморозки до 0...+2 градусов

Погода в Украине в пятницу, 20 сентября, ухудшится, ожидаются заморозки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр при Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

По данным украинских синоптиков, сегодня ночью в Карпатах возможно снижение температуры воздуха до 0...+2 градусов.

В субботу, 21 сентября, погодные условия продолжат ухудшаться, заморозки прогнозируются во всех обласях Украины, кроме южных. Ночью ожидаются заморозки на поверхности почвы до 0...+3 градусов. Также заморозки до 0...+3 градусов, возможны в Киеве и Киевской области.

Напомним, ранее в Укргидрометцентре предупреждали о дождях почти на всей территории Украины. Синоптики прогнозировали, что дожди накроют северные, восточные, центральные и некоторые западные области. Температура днем ожидается от +11 до +16, на юге будет немного теплее - от +16 до +18. Ночью температура будет колебаться от +6 до +8.

Кроме того, синоптик Наталка Диденко сообщала, что сегодня, 20 сентября, в Украине ожидаются первые заморозки. Пятница в Украине обещает дождь и холодную погоду, в западных областях - со штормовым ветром.

В Киеве завтра похолодает до +6 В Украине ожидается похолодание и дожди
Новости Украины Гидрометцентрзаморозки
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