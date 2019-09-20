В Украине ночью ожидаются заморозки до -3

Иллюстративное фото (из открытых источников)

В некоторых областях 21 сентября возможны осадки

Погода в Украине, в субботу, 21 сентября, будет холодной, ночью возможны заморозки до -3 градусов. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталка Диденко.

По данным синоптика, завтра ожидается понижение температуры воздуха до 0...-3 градусов. Заморозки обойдут стороной лишь Закарпатскую, юго-восточные и восточные области. Днем температура воздуха будет колебаться от +12 до +15, на юге прогнозируется от +14 до +19.

Кроме того, в Житомирской, Ровенской, Днепропетровской и восточных областях в субботу возможны дожди. На остальной территории Украины существенные осадки не прогнозируются. Порывистый северо-западный ветер, 5-12 м/сек.

Напомним, ранее в Укргидрометцентре предупреждали о заморозках 20 и 21 сентября. Украинские синоптики прогнозировали понижение температуры воздуха в Карпатах ночью до -2 градусов, а уже завтра заморозки до -3 градусов охватят почти всю Украину.

Кроме того, синоптики сообщали о дождях почти на всей территории Украины в пятницу, 20 сентября. Дожди сегодня накроют северные, восточные, центральные и некоторые западные области. Температура днем ожидается от +11 до +16, на юге от +16 до +18. Ночью температура будет колебаться от +6 до +8.