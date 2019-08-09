В Украине вступит в силу конвенция о предотвращении выведению денег в оффшоры

Многосторонняя конвенция о выполнении мер, касающихся соглашений о налогообложении, с целью противодействия размыванию базы и выводу прибыли из-под налогообложения (MLI), вступит в силу в Украине с 1 декабря 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов в Facebook.

Как отмечается в сообщении, Украина станет 31-й страной, где Конвенция MLI начнет применяться.

По данным пресс-службы, документы о ратификации Конвенции MLI в Украине были переданы в депозитарий OECD.

Как напомнили в Минфине, Конвенция MLI - это важный шаг для противодействия размыванию налогооблагаемой базы и выводу прибыли из-под налогообложения.

"Благодаря конвенции Украина сможет внести необходимые изменения в большинство международных договоров о двойном налогообложении между Украиной и другими государствами. Это позволит уменьшить перемещение украинского капитала в юрисдикции с низким уровнем налогообложения с целью минимизации налоговых обязательств, что, в свою очередь, будет способствовать увеличению доходов бюджета", - говорится в сообщении.

Как сообщало РБК-Украина, в июле 2018 года в Великобритании на тот момент исполняющая обязанности министра финансов Украины Оксана Маркарова подписала многостороннюю конвенцию MLI (Multilateral Instrument).

Отметим, в Минфине пояснили, что из-за пробелов и несогласованности в национальном и международном налоговом законодательстве компании уменьшают или избегают обязательств по уплате налога на прибыль, из-за чего Украина теряет поступления в бюджет.