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В Украине впервые тестируют 5G телеметрию на заводе

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Украина, Среда 26 января 2022 15:16
В Украине впервые тестируют 5G телеметрию на заводе Фото: в Украине впервые тестируют 5G телеметрию на заводе (пресс-служба)
Автор: Наталия Гурковская

"Vodafone Украина", Ericsson и "ДТЭК Энерго" провели успешные тесты 5G телеметрии на Харьковском машиностроительном заводе "Корум Свет шахтера" ("ДТЭК Энерго"). 5G-модем Quictel, установленный на очистном комбайне, подключили к частной сети 5G от Ericsson.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компаний.

Технология позволяет в реальном времени собирать данные о состоянии оборудования, передавая их на сервер предприятия. Тестирование телеметрии - один из этапов реализации первого в Украине пилотного проекта Smart Factory 5G.

Технология работает в частной сети 5G (Private Network), которую компании Vodafone и Ericsson развернули на заводе. Она позволяет быстро передавать большие объемы данных о работе комбайна в шахте без использования кабелей. Собственная сеть 5G обеспечивает обработку информации локально на предприятии: данные защищены и недоступны для внешних сторон.

5G телеметрия была протестирована в сборочном цехе завода. Проведенные тестирования подтвердили, что такую технологию можно применять под землей. В дальнейшем очистной комбайн, предназначенный для добычи угля в сложных горно-геологических условиях, можно будет подключить к 5G в шахте. Данные, поступающие из комбайна, будут доступны для просмотра удаленно со смартфона или другого гаджета.

В Украине впервые тестируют 5G телеметрию на заводе

В настоящее время из комбайна на сервер через кабели передается около 300 технических показателей. При перемещении техники всегда существует риск повреждения кабелей. Беспроводная технология 5G значительно повысит бесперебойность передачи данных, надежность комбайна и безопасность шахтеров и поможет мгновенно реагировать в случае любых внештатных ситуаций.

Напомним, что в конце прошлого года на предприятии были проведены успешные тесты электромобиля - решения для удаленного управления транспортными средствами через сеть 5G.

"Vodafone Украина" совместно с "ДТЭК Энерго", Ericsson и Corum Group летом 2021 года объявили о старте первого в Украине проекта Smart Factory 5G. По проекту на заводе развернули частную технологическую сеть связи 5G, в которую интегрируются мобильные устройства, производственное оборудование, управляющие устройства и системы удаленного и автоматизированного управления. В проект вовлечены специалисты Corum Group и программы MODUS по цифровой трансформации ДТЭК.

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