Vodafone, ДТЭК и Ericsson запустили пилотный проект Smart Factory на базе 5G

Vodafone Украина совместно с ДТЭК и Ericsson объявили о старте проекта Smart Factory 5G на машиностроительном заводе "Корум Свет шахтера" в Харькове, производящем горно-шахтное оборудование.

Отмечается, что в рамках проекта компании начинают развертывание частной технологической сети (Private Network) связи 5G, в которую будут интегрированы мобильные устройства, производственное оборудование, различные управляющие устройства и системы удаленного и автоматизированного управления.

Технологическая 5G-сеть Ericsson позволит автоматизировать производственные процессы. Впервые в Украине будет протестировано дистанционное управление, диагностика оборудования и зданий с помощью дронов и камеры 360°.

Кроме оптимизации производственных процессов, запуск решений повысит уровень промышленной безопасности - многие операции смогут выполняться удаленно, а своевременный мониторинг - предупреждать возможные аварийные ситуации.

"Сегодня мы анонсируем старт первого в Украине проекту, который можно назвать проектом из будущего. Это - Smart Factory 5G. Такой проект родился неслучайно: в мире Vodafone - технологический лидер, и этот колоссальный опыт мы привлекаем в Украину вместе с нашими партнерами, запуская решения, объединяющие передовые технологии: 5G, интернет вещей, большие данные, искусственный интеллект. Мы начинаем с предприятия наших партнеров компании ДТЭК, которое носит символическое название - "Корум Свет Шахтера". Работы по стройке Private Network на базе технологии 5G уже идут полным ходом. Мы создаем площадку, где бизнес "вживую" сможет тестировать и на практике использовать возможности решений на базе 5G. Наш проект стал примером синергии ведущих компаний: ДТЭК и Ericsson, мы вместе работаем над построением в Украине умного производства", - заявила генеральный директор Vodafone Украина Ольга Устинова.

Генеральный директор "ДТЭК Энерго" Ильдар Салеев заявил, что одна из целей ДТЭК - трансформация после 2025 года в цифровое предприятие, где люди и технологии слаженно взаимодействуют.

"Для этого была запущена специальная программа MODUS, координирующая цифровую трансформацию всех направлений бизнеса ДТЭК. Таким проектом для нашего машиностроительного направления является первая в Украине Smart Factory 5G на заводе "Корум Свет шахтера". В ней мы сможем использовать дроны для обследования труднодоступных мест на предприятии, улучшить процесс онлайн-сдачи оборудования для клиента. Это лишь первые пилотные направления, на самом деле мы понимаем, что возможности 5G гораздо шире. В перспективе мы планируем ими воспользоваться и дистанционно получать данные с комбайнов, работающих в шахтах, а также вести полный мониторинг работы станков на заводе для оптимизации загрузки оборудования. Я уверен, что этот проект станет началом масштабной индустриальной роботизации предприятий в Украине", - отметил Ильдар Салеев.

В проекте будет внедрено решение Ericsson Dedicated Networks, которое включает ядро сети Enterprise Core и систему радиодоступа с использованием Ericsson Radio Dot System.

Ericsson Enterprise Core - виртуализированное, легко масштабируемое решение, которое может обеспечить подключение до 50 000 абонентов. Завод «Корум Свет шахтера» будет оснащен частной сетью 5G и подключен к общей инфраструктуре корпорации благодаря надежным каналам связи Vodafone.

"В Ericsson мы фокусируемся на том, что делаем лучше всего - передовые технологии и инновации в телекоммуникациях. Собственная сеть связи 5G - важная часть инфраструктуры предприятия, позволяет выйти на качественно новый уровень управления производством за счет автоматизации технологических процессов. Мы рады быть технологическим партнером первого в Украине пилотного проекта умной фабрики на базе технологий 5G. Это первый шаг в направлении развития умного производства в нашей стране. Успех в таких проектах зависит от эффективной и слаженной работы всех участников, и я рад, что мы будем сотрудничать с компаниями-лидерами в своих отраслях", - добавляет вице-президент, глава направления IT и цифровых решений в Ericsson, регион Восточная Европа и Центральная Азия Алексей Турчин.

Стартом проекта Smart Factory 5G в Украине стало подписание участниками каски шахтера. Предприятие "Корум Свет шахтера" также присоединилось к трансляции события.