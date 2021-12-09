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В Украине впервые провели тест-драйв электромобиля в рамках Smart Factory 5G

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Четверг 09 декабря 2021 17:59
В Украине впервые провели тест-драйв электромобиля в рамках Smart Factory 5G Фото: в Украине впервые провели тест-драйв электромобиля через сеть 5G (пресс-служба)
Автор: Наталия Гурковская

На машиностроительном заводе "Корум Свет шахтера" (ДТЭК Энерго) в Харькове провели успешный тест-драйв электромобиля с использованием удаленного управления через сеть 5G. Тестирование электромобиля прошло в рамках реализации первого в Украине пилотного проекта цифрового предприятия Smart Factory 5G.

Решение работает в сети Private Network 5G, которую компании Vodafone и Ericsson развернули на заводе. Инновация позволяет заменить традиционную производственную линию беспилотными тележками, программируемыми под нужды конкретного предприятия, и существенно оптимизировать процесс производства. Удаленное управление повышает безопасность персонала, ведь оператор электромобиля работает в безопасном месте и выполняет работы повышенной опасности без риска для жизни.

В Украине впервые провели тест-драйв электромобиля в рамках Smart Factory 5G

Через видеокамеры электромобиля оператор удаленного центра управления видит полную HD-картину происходящего вокруг, а встроенный в электромобиль 5G-модем обеспечивает высокую скорость обмена данными. Электромобиль мгновенно реагирует на команды оператора с задержкой всего 20 миллисекунд, или 0,02 секунды. Таким образом, оператор испытывает эффект непосредственного управления так, будто он находится за рулем транспортного средства лично, а не дистанционно.

Подобное решение уже используют на заводе Daimler "Factory 56" в Зиндельфингене, где к выделенной сети 5G компании Ericsson подключены ручные инструменты и беспилотные тележки для оптимизации процесса сборки автомобилей.

Напомним, что Vodafone Украина совместно с ДТЭК Энерго, Ericsson и Corum Group летом объявили о старте первого в Украине проекта Smart Factory 5G на машиностроительном заводе "Корум Свет шахтера" в Харькове. По проекту на заводе развернули частную технологическую сеть (Private Network) связи 5G, в которую интегрируются мобильные устройства, производственное оборудование, управляющие устройства и системы удаленного и автоматизированного управления.

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