В Україні вперше тестують 5G телеметрію на заводі

"Vodafone Україна", Ericsson та "ДТЕК Енерго" провели успішні тести 5G телеметрії на Харківському машинобудівному заводі "Корум Світло шахтаря" ("ДТЕК Енерго"). 5G-модем Quictel, встановлений на очисному комбайні, підключили до приватної мережі 5G Ericsson.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу компаній.

Технологія дозволяє в реальному часі збирати дані про стан обладнання, передаючи їх на сервер підприємства. Тестування телеметрії - один з етапів реалізації першого в Україні пілотного проекту Smart Factory 5G.

Технологія працює у приватній мережі 5G (Private Network), яку компанії Vodafone та Ericsson розгорнули на заводі. Вона дозволяє швидко передавати великі обсяги даних про роботу комбайна у шахті без використання кабелів. Власна мережа 5G забезпечує обробку інформації локально для підприємства: дані захищені і недоступні для зовнішніх сторін.

5G телеметрія була протестована у складальному цеху заводу. Проведені тестування підтвердили, що таку технологію можна використовувати під землею. Надалі очисний комбайн, призначений для видобутку вугілля у складних гірничо-геологічних умовах, можна буде підключити до 5G у шахті. Дані, що надходять із комбайна, будуть доступні для перегляду віддалено зі смартфона або іншого гаджета.

В даний час із комбайна на сервер через кабелі передається близько 300 технічних показників. При переміщенні техніки завжди існує ризик пошкодження кабелів. Бездротова технологія 5G значно підвищить безперебійність передачі даних, надійність комбайна та безпеку шахтарів та допоможе миттєво реагувати у разі будь-яких позаштатних ситуацій.