Коронавірус в Україні: кількість нових випадків за добу зросла вдвічі

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

МОЗ оновив дані по кількості заражених коронавірусом в Україні

В Україні станом на ранок 7 квітня лабораторно підтверджено 1462 випадків зараження коронавірусом. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я.

За даними ЦГЗ, станом на 9:00 7 квітня в Україні 1462 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 45 летальних, 28 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 143 нові випадки.

Зазначимо, вчора повідомлялось про 1319 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. За вчорашню добу було зафіксовано 68 нових випадків.

Нагадаємо, з понеділка, 6 квітня, в Україні суттєво посилені обмеження карантину через коронавірус. На вулицю не можна виходити без документів, а в громадських місцях запроваджено масковий режим.

Крім того, у Рівненській області зафіксували новий випадок коронавірусу. Інфекцію виявили у чоловіка з Рівного, який контактував з попередньо виявленими хворими.

Додамо, що в Тернопільській області через коронавірус померла ще одна людина, чоловік 57 років з міста Заліщики. Його стан в останні дні погіршився. Пацієнта підключили до апарату штучної вентиляції легенів.

Відзначимо, в Лисичанську померла 8-річна дівчинка від гнійної пневмонії. Протягом тижня у дитини була висока температура і кашель, проте родичі не зверталися за медичною допомогою. Наразі проводиться дослідження аналізів дитини на наявність COVID-19.