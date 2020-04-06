В Луганской области от пневмонии умер 8-летний ребенок

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У девочки взяли анализы на наличие коронавируса

В Лисичанске Луганской области от пневмонии умерла 8-летняя девочка. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

Отмечается, что по предварительному заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть ребенка наступила в результате гнойной пневмонии. При этом сообщается, что у девочки взяли анализы на наличие коронавируса.

По данным следствия, родители девочки злоупотребляли алкогольными напитками, не выполняли родительские обязанности и вели аморальный образ жизни.

"В декабре 2018 года детей из этой семьи изъяли и поместили в центр социально-психологической реабилитации, а родителей привлекли к административной ответственной по ч. 1 ст. 184 КУоАП (невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей). После проведения с ними профилактической работы, дети были возвращены в семью по заявлению матери ", - говорится в сообщении.

С начала марта текущего года девочка вместе со своей 5-летней сестрой проживала с бабушкой. В течение недели у нее была высокая температура и кашель. Впрочем, родные ребенка к врачам не обращались, считая, что это обычная простуда. За это время умершая контактировала только с бабушкой и младшей сестрой.

"В ходе досудебного расследования, которое будет осуществляться следователями Лисичанского отдела полиции ГУНП в Луганской области, будут устанавливаться все обстоятельства смерти ребенка", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня утром сообщалось, что от коронавируса по одному человеку умерли в Тернопольской и Закарпатской областях.

Кроме того, в Донецкой области зафиксировали первую смерть из-за коронавируса. В Дружковке умер 84-летний мужчина, у которого наличие COVID-19 было подтверждено лабораторно.