ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Ровенской области зафиксировали еще один случай коронавируса

Новости » Коронавирус     06.04.2020 - 21:08
В Ровенской области зафиксировали еще один случай коронавируса
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Вирус зафиксировали у мужчины из Ровно

В Ровенской области подтвердили еще один случай заражения коронавирусом. Об этом в Facebook сообщил глава Ровенской ОГА Виталий Коваль.

По его словам, вирус зафиксировали у мужчины из Ровно, который контактировал с предварительно обнаруженными больными.

"По состоянию на вечер 6 апреля, в Ровенской области подтвержден 1 новый случай заболевания COVID-19. Мужчина из Ровно, контактировал с предварительно обнаруженными больными", - сообщил Коваль.

Он также добавил, что на сегодня в Ровенской области 40 подтвержденных случаев COVID-19, пять из них летальные. Трое уже выздоровели.

Напомним, в Тернопольской области из-за коронавируса умер еще один человек, мужчина 57 лет из города Залещики. Его состояние в последние дни ухудшилось. Пациента подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Кроме того, в Лисичанске умерла 8-летняя девочка от гнойной пневмонии. На протяжении недели у ребенка была высокая температура и кашель, однако родственники не обращались за медицинской помощью. В данный момент проводится исследование анализов ребенка на наличие COVID-19.

Добавим, что в Украине 1319 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса, из них 38 летальных, 28 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 68 новых случаев.

Коронавирус вызвал самый серьезный кризис в истории ЕС, - Меркель В Минздраве разработают альтернативный план "Б" в случае наихудшего сценария пандемии в Украине
Новости Украины Ровенская областьКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь