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Аваков: мы будем ждать от города решение о введении ЧС в Киеве

Новости » Коронавирус     18.03.2020 - 12:40
Аваков: мы будем ждать от города решение о введении ЧС в Киеве
Фото: Арсен Аваков (РБК-Украина)

Правительство одобрит решение после того, как ЧС введет город

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что правительство будет ждать решение о введении чрезвычайной ситуации в Киеве в связи с распространением коронавируса от властей города. Об этом Аваков заявил во время внеочередного заседания Кабмина, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, правительство может вернуться к вопросу введения чрезвычайной ситуации в Киеве сегодня или завтра.

"Мы будем ждать от города Киева срочного решения (о ЧС в Киеве - ред.) для принятия решения на уровне правительства. К этому вопросу мы можем вернуться возможно теперь, возможно завтра", - сообщил Аваков.

Напомним, ранее Кабинет министров Украины ввел режим чрезвычайной ситуации в Киевской области из-за пандемии коронавируса. До этого введение режима ЧС одобрили в Киевской областной государственной администрации.

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