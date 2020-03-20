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Минздрав: количество исследований на заболевания коронавируса в Украине будет расти

Новости » Коронавирус     20.03.2020 - 13:38
Минздрав: количество исследований на заболевания коронавируса в Украине будет расти
Фото: Виктор Ляшко (Виталий Носач/РБК-Украина)

Исследования проводятся в 11 лабораториях

Министерство здравоохранения ожидает рост количества исследований на заболевания коронавируса в Украине. Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, исследования проводятся в 11 лабораториях.

"По имеющейся информации, тестирование ПЦР-диагностика происходит в 11 лабораториях. Вчера из 10-ти случаев, 9 было обнаружено именно в региональных лабораториях. Количество исследований наверняка будет расти с учетом эпидемиологической ситуации на территории нашей страны и за пределами государства", - заявил Ляшко.

Отметим, по состоянию на 20 марта в Украине официально подтверждены 26 случаев заболевания коронавирусом. Из них три человека умерли. По информации Минздрава, на данный момент в Украине проверяют 316 подозрений на COVID-19.

Также РБК-Украина писало, что в Украине официально выздоровел от коронавируса первый пациент. В Минздраве отметили, что повторный лабораторный анализ на коронавирус показал отрицательный результат, то есть инфекции не обнаружено.

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