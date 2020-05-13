ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Украине может возникнуть дефицит воды, - СНБО

Новости » Общество     13.05.2020 - 21:24
В Украине может возникнуть дефицит воды, - СНБО
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Такая вероятность потребует оптимизации использования водных ресурсов и экономного водопотребления

В Украине может возникнуть дефицит воды в бассейнах некоторых рек, что может потребовать оптимизации использования водных ресурсов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Так, согласно информации Государственного агентства водных ресурсов Украины, последние пять лет были маловодными, и существует вероятность возникновения водного дефицита в бассейнах некоторых рек, которые имеют значительное антропогенная нагрузка.

В СНБО отмечают, что вероятность маловодья потребует оптимизации использования водных ресурсов и экономного водопотребления.

В ведомстве планируют проведение полной инвентаризации источников подземных вод питьевого качества и артезианских скважин с целью привлечения их к системам водоснабжения.

Также РБК-Украина писало, что сегодня СНБО направило проект документа о продлении запрета российских соцсетей и интернет-сервисов на подпись президенту Владимиру Зеленскому. Речь идет о "Mail.ru", "ВКонтакте", "Одноклассниках" и сервисах "Яндекса".

Кроме этого, СНБО просит Кабмин увеличить резерв продовольствия, заявляя, что вопрос продовольственной безопасности является приоритетом для Украины в условиях пандемии COVID-19.

Теги Новости Украины СНБОДефицитвода
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь