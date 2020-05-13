В Украине может возникнуть дефицит воды, - СНБО

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Такая вероятность потребует оптимизации использования водных ресурсов и экономного водопотребления

В Украине может возникнуть дефицит воды в бассейнах некоторых рек, что может потребовать оптимизации использования водных ресурсов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Так, согласно информации Государственного агентства водных ресурсов Украины, последние пять лет были маловодными, и существует вероятность возникновения водного дефицита в бассейнах некоторых рек, которые имеют значительное антропогенная нагрузка.

В СНБО отмечают, что вероятность маловодья потребует оптимизации использования водных ресурсов и экономного водопотребления.

В ведомстве планируют проведение полной инвентаризации источников подземных вод питьевого качества и артезианских скважин с целью привлечения их к системам водоснабжения.

Также РБК-Украина писало, что сегодня СНБО направило проект документа о продлении запрета российских соцсетей и интернет-сервисов на подпись президенту Владимиру Зеленскому. Речь идет о "Mail.ru", "ВКонтакте", "Одноклассниках" и сервисах "Яндекса".

Кроме этого, СНБО просит Кабмин увеличить резерв продовольствия, заявляя, что вопрос продовольственной безопасности является приоритетом для Украины в условиях пандемии COVID-19.