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В Україні може виникнути дефіцит води, - РНБО

Новини » Суспільство     13.05.2020 - 21:24
В Україні може виникнути дефіцит води, - РНБО
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Така ймовірність вимагатиме оптимізації використання водних ресурсів та економного водоспоживання

В Україні може виникнути дефіцит води в басейнах деяких річок, що може вимагати оптимізації використання водних ресурсів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Ради національної безпеки та оборони (РНБО).

Так, згідно з інформацією Державного агентства водних ресурсів України, останні п'ять років були маловодними, і існує ймовірність виникнення водного дефіциту в басейнах деяких річок, які мають значне антропогенне навантаження.

У РНБО відзначають, що вірогідність маловоддя вимагатиме оптимізації використання водних ресурсів та економного водоспоживання.

У відомстві планують проведення повної інвентаризації джерел підземних вод питної якості та артезіанських свердловин з метою залучення їх до систем водопостачання.

Також РБК-Україна писало, що сьогодні РНБО направило проект документа про продовження заборони російських соцмереж і інтернет-сервісів на підпис президенту Володимиру Зеленському. Мова йде про "Mail.ru", "ВКонтакте", "Однокласники" і сервіси "Яндекса".

Крім цього, РНБО просить Кабмін збільшити резерв продовольства, заявляючи, що питання продовольчої безпеки є пріоритетом для України в умовах пандемії COVID-19.

Теги Новини України РНБОДефицитвода
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