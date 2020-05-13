Проект указа о запрете российских соцсетей уже в Офисе президента, - Данилов

Фото: Алексей Данилов (РБК-Украина)

СНБО направило проект документа на подпись Зеленскому

Проект указа о применении санкций относительно российских соцсетей и интернет-сервисов находится в Офисе президента Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СНБО.

Сообщается, что члены СНБО рассмотрели все предложения относительно продления санкций.

"По результатам рассмотрения большинством членов СНБО Украины решение относительно применения, отмены и внесения изменений в ограничительные меры (санкций) принято", - говорится в сообщении.

В СНБО уточнили, что этим решением, среди прочего, предусматривается продление запрета в Украине российских социальных сетей и интернет-сервисов, в частности "Mail.ru", "ВКонтакте", "Одноклассники" и других.

"С целью введения в действие принятого решения соответствующий проект указа президента Украины передан в Офис президента Украины", - сообщили в СНБО.

Напомним, сегодня Верховная рада проведет еще одно внеочередное заседание. Во фракции "Голос" сообщили, что на заседании планируется рассмотреть постановление о продлении запрета на российские социальные сети.

Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук в комментарии РБК-Украина заявила, что продление санкций решением СНБО сделает бессмысленным принятие парламентского постановления.