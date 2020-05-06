ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

СНБО просит Кабмин увеличить резерв продовольствия

Новости » Политика     06.05.2020 - 16:53
СНБО просит Кабмин увеличить резерв продовольствия
Фото: Алексей Данилов (РБК-Украина)

Вопрос продовольственной безопасности является приоритетом для Украины в условиях COVID-19

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) обратился к Кабинету министров с просьбой обеспечить дополнительные накопления продовольствия в системе госрезерва. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СНБО.

Как отметили в СНБО, вопрос продовольственной безопасности в условиях коронавируса является приоритетным для Украины и находится на контроле президента.

"Реализуя задачи президента Украины секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов направил премьер-министру Украины Денису Шмыгалю письмо с просьбой поручить Министерству развития экономики и сельского хозяйства вместе с соответствующими государственными органами проработать вопрос о целесообразности пересмотра номенклатуры продовольственной группы товаров и, при необходимости, увеличение перечней товарных групп и объемов их накопления в системе госрезерва", - говорится в сообщении.

Ранее РБК-Украина писало, что Зеленский исключил дефицит продуктов во время карантина. По его словам, Украина обеспечена продовольствием и нет необходимости в ограничениях экспорта.

Также сообщалось, что НБУ прогнозирует падение цен на украинский экспорт во время кризиса.

В правительстве разъяснили порядок выплат на детей ФЛП Кабмин дополнительно выделил 3,1 млрд гривен на борьбу с коронавирусом
Новости Украины СНБОКабинет Министров Украинырезервыпродовольствие
News
On Top