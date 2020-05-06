СНБО просит Кабмин увеличить резерв продовольствия

Фото: Алексей Данилов (РБК-Украина)

Вопрос продовольственной безопасности является приоритетом для Украины в условиях COVID-19

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) обратился к Кабинету министров с просьбой обеспечить дополнительные накопления продовольствия в системе госрезерва. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СНБО.

Как отметили в СНБО, вопрос продовольственной безопасности в условиях коронавируса является приоритетным для Украины и находится на контроле президента.

"Реализуя задачи президента Украины секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов направил премьер-министру Украины Денису Шмыгалю письмо с просьбой поручить Министерству развития экономики и сельского хозяйства вместе с соответствующими государственными органами проработать вопрос о целесообразности пересмотра номенклатуры продовольственной группы товаров и, при необходимости, увеличение перечней товарных групп и объемов их накопления в системе госрезерва", - говорится в сообщении.

Ранее РБК-Украина писало, что Зеленский исключил дефицит продуктов во время карантина. По его словам, Украина обеспечена продовольствием и нет необходимости в ограничениях экспорта.

Также сообщалось, что НБУ прогнозирует падение цен на украинский экспорт во время кризиса.