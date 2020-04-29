В Украине возник дефицит донорской крови из-за COVID-19

В Украине за карантина в связи с эпидемией коронавируса возник дефицит донорской крови. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

По информации Минздрава, сдавать кровь во время карантина безопасно, если придерживаться общих мер безопасности. Одна доза может спасти сразу трех человек.

"Пожалуйста, позаботьтесь о тех, кому особенно нужна ваша помощь. Напомним, что постановлением правительства донорам разрешено пользоваться общественным транспортом в период карантина. Поэтому граждане, которые планируют сдать кровь, могут без проблем добраться для этого в больницу", - говорится в сообщении.

Напомним, в Киевсовете заявляют о нехватке лабораторий для тестов на COVID-19. По словам депутата Киевсовета Олега Гелевея, необходимо открывать новые лаборатории, поскольку действующие не справляются с тем, чтобы обрабатывать анализы в течение 48 часов.

Как сообщало РБК-Украина, тестирование на коронавирус проводят 46 лабораторий в Украине. По состоянию на 28 апреля было исследовано почти 99 тысяч образцов методом ПЦР (полимеразной цепной реакции). Отметим, тестированию подлежат только люди с подозрением на COVID-19, контактные лица зараженных и пациенты с пневмонией.

Ранее сообщалось, в Херсонской области зафиксировали вторую смерть в результате заражения коронавирусом. Основная причина смерти - инсульт. Мужчина лечился в хирургическом отделении, находился в тяжелом состоянии в реанимации. Более суток он пробыл в коме.