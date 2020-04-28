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В Украине тестирование на коронавирус проводят более 40 лабораторий

Новости » Коронавирус     28.04.2020 - 18:20
В Украине тестирование на коронавирус проводят более 40 лабораторий
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Всего в стране 98 719 образцов методом ПЦР

В Украине тестирование на коронавирус осуществляют по меньшей мере 46 лабораторий, включая частные. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.

Как сообщается, в Украине по состоянию на 28 апреля всего исследовано 98 719 образцов методом ПЦР (полимеразной цепной реакции).

В Центре отметили, что тестированию подлежат лица с подозрением на коронавирус, контактировавшие с пациентом с подтвержденным COVID-19, пациенты с пневмонией, медицинские работники (каждые пять дней) и пациенты, которые выздоровели (для снятия диагноза).

Напомним, в Украине за минувшие сутки подтвердили 18 новых летальных случаев от коронавируса. Всего в стране 239 человек из COVID-19 умерли.

Кроме того, по данным Министерства здравоохранения, по состоянию на утро вторника, 28 апреля, заразились коронавирусом 9 410 человек. 992 пациента уже выздоровели. За сутки заразился 401 человек. Это на девять случаев больше, чем вчера.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров обнародовал план выхода из карантина. Он состоит из пяти этапов. Стартовая точка реализации плана - 11 мая.

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