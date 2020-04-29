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В Херсонской области подтвердили вторую смерть от коронавируса

Новости » Коронавирус     29.04.2020 - 15:39
В Херсонской области подтвердили вторую смерть от коронавируса
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Мужчина находился в тяжелом состоянии

В Херсонской области зафиксировали вторую смерть в результате заражения коронавирусом. Об этом сообщил директор областного департамента здравоохранения Виктор Короленко.

По его словам, основная причина смерти - инсульт. Мужчина лечился в хирургическом отделении, находился в тяжелом состоянии в реанимации. Больше суток он пробыл в коме.

Медики консультировались с республиканскими специалистами, но сегодня с утра во время проведения медицинских манипуляций мужчина умер.

Напомним, с 29 апреля в Херсонской области закрыли на въезд и выезд город Каховка. В городе обнаружено 22 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19. Город будет закрыт до 06:00 4 мая.

Кроме того, с 21 апреля Почаев закрыт на карантин из-за резкого роста заболеваемости коронавирусом. Въезд в город и выезд из него были запрещены. Жителей города призывали соблюдать ограничительные меры и не выходить на улицу без надобности. Также на карантин закрыли Почаевскую лавру.

Добавим, что по состоянию на утро среду, 29 апреля, в Украине зарегистрировано 9 866 случаев коронавирусной инфекции, из них 456 в течение последних суток.

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