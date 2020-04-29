В Україні виник дефіцит донорської крові через COVID-19

В Україні через карантин у зв'язку з епідемією коронавірусу виник дефіцит донорської крові. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністества охорони здоров'я.

За інформацією МОЗ, здавати кров під час карантину безпечно, якщо дотримуватися загальних заходів безпеки. Одна доза може врятувати одразу трьох людей.

"Будь ласка, подбайте про тих, кому особливо потрібна ваша допомога. Нагадаємо, що постановою уряду донорам дозволено користуватися громадським транспортом у період карантину. Тому громадяни, які планують здати кров, можуть без проблем дістатися для цього до лікарні', - йдеться у повідомлені.

Нагадаємо, у Київраді заявляють про брак лабораторій для тестів на COVID-19. За словами депутата Київради Олега Гелевея, необхідно відкривати нові лабораторії, оскільки діючі не справляються з тим, щоб обробляти аналізи протягом 48 годин.

Як повідомляло РБК-Україна, тестування на коронавірус проводять 46 лабораторій в Україні. Станом на 28 квітня було досліджено майже 99 тисяч зразків методом ПЛР (полімеразної ланцюгової реакції). Зазначимо, тестуванню підлягають тільки люди з підозрою на COVID-19, контактні особи заражених і пацієнти з пневмонією.

Раніше повідомлялося, у Херсонській області зафіксували другу смерть в результаті зараження коронавірусом. Основна причина смерті - інсульт. Чоловік лікувався у хірургічному відділенні, перебував у важкому стані в реанімації. Понад добу він пробув у комі.