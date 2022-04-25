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В Украине возбудили более 8 тысяч дел по вторжению России

Фото: Более 8 тысяч производств открыто в Украине по фактам военных преступлений оккупантов (pixabay.com)
Автор: RBC.UA

В Украине открыто более 8 тысяч уголовных производств по фактам совершения на территории Украины преступлений военнослужащими вооруженных сил РФ и Беларуси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на портал МВД.

"С начала военной агрессии следователи Национальной полиции Украины начали более 8 тысяч уголовных производств по фактам совершения на территории Украины преступлений военнослужащими вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь. Задержано 152 лица, объявлено о подозрении – 192", - сказал первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин во время брифинга.

Он также отметил, что для розыска виновных и привлечения их к ответственности и для надлежащего документирования военных преступлений, преступлений против человечности, совершенных русской армией в Украине, работники Нацполоции используют новейшие технологии и современные передовые практики известных мировых компаний, а также разработаны собственными силами информационные системы и сервисы.


"Развернута деятельность 123 противодиверсионных групп, к которым привлечено более тысячи полицейских. Уже разоблачено 86 ДРГ и задержано почти 700 человек", - сообщил Енин.

Напомним, что по данным украинской стороны, российская армия не отказалась от планов применить химическое оружие против защитников и мирного населения на заводе "Азовсталь" в Мариуполе. Для этого планируется сбросить бомбы с отравляющими веществами.

Также ранее сообщалось, что оккупанты продолжают наносить авиаудары в района "Азовстали".

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