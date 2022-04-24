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Оккупанты продолжили наносить авиаудары в районе "Азовстали" в Мариуполе, - Генштаб

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Мариуполь, Воскресенье 24 апреля 2022 18:56
Оккупанты продолжили наносить авиаудары в районе "Азовстали" в Мариуполе, - Генштаб Последствия обстрела в Мариуполе (NEXTA)
Автор: Татьяна Самарук

Россия уже 60-й день жестоко разрушает украинские города и убивает мирное население. В частности, на Мариупольском направлении оккупанты продолжили обстрелы и боевые действия в районе "Азовстали".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб.

Российские оккупанты нанесли авиационные удары по определенным объектам гражданской инфраструктуры.

Также враг совершал штурмовые действия в направлении населенного пункта Времовка. Однако, войска РФ понесли потери и отошли на ранее занятые позиции.

Ранее мы сообщали, что в Мариуполе захватчики сорвали эвакуацию людей и принудительно вывезли их на оккупированную территорию.

Также мы писали, что оккупанты в Мариуполе хотят "национализировать" уцелевшее жилье.

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