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В Україні порушили понад 8 тисяч справ щодо вторгнення Росії

Фото: Понад 8 тисяч проваджень відкрито в Україні за фактами військових злочинів окупантів (pixabay.com)
Автор: RBC.UA

В Україні відкрито понад 8 тисяч кримінальних проваджень за фактами вчинення на території України злочинів військовослужбовцями збройних сил РФ та Білорусі.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на портал МВС.

"З початку військової агресії слідчі Національної поліції України розпочали понад 8 тисяч кримінальних проваджень за фактами вчинення на території України злочинів військовослужбовцями збройних сил російської федерації та Республіки Білорусь. Затримано 152 особи, оголошено про підозру – 192", - сказав перший заступник міністра внутрішніх справ України Євгеній Єнін під час брифінгу.

Він також зазначив, що для розшуку винних і притягнення їх до відповідальності та для належного документування воєнних злочинів, злочинів проти людяності, скоєних російською армією в Україні, працівники Нацполіції використовують новітні технології та сучасні передові практики відомих світових компаній, а також розроблені власними силами інформаційні системи та сервіси.


"Розгорнуто діяльність 123 протидиверсійних груп, до яких залучено понад тисяча поліцейських. Вже викрито 86 ДРГ та затримано майже 700 осіб", - повідомив Єнін.

Нагадаємо, що російські окупанти на Великдень обстріляли з реактивних систем залпового вогню Авдіївський коксохімічний завод. Пошкоджено цехи підприємства.

Крім того, у селі Гусарівка Ізюмського району Харківської області знайшли спалені окупантами тіла двох мирних жителів зі слідами тортур. Порушено кримінальну справу.

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