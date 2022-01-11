В Украине вдвое сократилось строительство "зеленых" электростанций в 2021 году, - НКРЭКУ

В 2021 году в Украине было введено в эксплуатацию 731 МВт мощностей ВИЭ, что почти вдвое меньше показателя 2020 года, когда было запущено 1331 МВт "зеленых" электростанций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на расчеты Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

В частности, в 2021 году в Украине построено 359 МВт мощностей ветроэлектростанций, 286 МВт промышленных солнечных электростанций, 18 МВт домашних электростанций, 43 на биомассе, 20 биогазе и 4 МВт малых гидроэлектростанций.

Кроме того сообщается, что в декабре 2021 года в Украине было введено в эксплуатацию 22 МВт мощностей "зеленых" электростанций, что является наименьшим показателем за весь год.

Общая мощность "зеленых" электростанций в Украине на конец 2021 года составляет 8451 МВт.