В Україні вдвічі скоротилося будівництво "зелених" електростанцій у 2021 році, - НКРЕКП

У 2021 році в Україні було введено в експлуатацію 731 МВт потужностей ВДЕ, що майже вдвічі менше за показник 2020 року, коли було запущено 1331 МВт "зелених" електростанцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розрахунки Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

Зокрема, у 2021 році в Україні збудовано 359 МВт потужностей вітроелектростанцій, 286 МВт промислових сонячних електростанцій, 18 МВт домашніх електростанцій, 43 на біомасі, 20 біогазу та 4 МВт малих гідроелектростанцій. Крім того, повідомляється, що в грудні 2021 року в Україні було введено в експлуатацію 22 МВт потужностей "зелених" електростанцій, що є найменшим показником за весь рік. Загальна потужність "зелених" електростанцій в Україні на кінець 2021 року становить 8451 МВт.