В Раде заявили о конфликте интересов у нового руководителя "ГарПока" и обратились в НАБУ

Рабочая группа Временной следственной комиссии (ВСК) Верховной рады по вопросам кризиса в энергетике установила конфликт интересов и факты возможной коррупции в действиях и.о. руководителя государственного предприятия "Гарантированный покупатель" Андрея Пилипенко.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление народного депутата, главы ВСК Валентина Наливайченко.

"Мы выявили коррупционный конфликт интересов у руководителя ключевого энергетического предприятия Украины с годовым доходом 69 млрд грн! Речь идет об Андрее Пилипенко - и.о. директора ГП "Гарантированный покупатель". Все по классической в ​​Украине коррупционной схеме: активы, которые получат средства от госпредприятия, оформленные на ближайших родственников", - сообщил нардеп.

Наливайченко сообщил, что по результатам предварительной проверки декларации этого топ-чиновника он готовит обращение в НАБУ с требованием открыть производство по факту злоупотребления служебным положением в личных интересах руководителя государственного предприятия.

"Если коротко: руководитель ГП "Гарантированный покупатель" Пилипенко (предприятия, которое по закону обеспечивает население льготной ценой на электроэнергию, а также производит расчеты с производителями солнечной и ветровой энергетики) сам прямо и косвенно владеет рядом предприятий в сфере "зеленой" энергетики", - объяснил нардеп.

По информации ВСК, руководитель госпредприятия задекларировал действующие солнечные электростанции, находящиеся на этапе строительства станции, а также трейдеров электроэнергией.

"Эти компании семьи топ-чиновника уже получают средства со счетов государственного предприятия, которым руководит Пилипенко. Если упростить, фактически руководитель госпредприятия ежемесячно подписывает платежные поручения на выплату государственных средств фирмам своей жены, - подчеркнул Наливайченко. - Требую немедленной реакции правоохранительных органов на выявленные ВСК материалы".