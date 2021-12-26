Директор "ГарПока" может быть причастен к нанесению 15 млн гривен убытков

Временно исполняющий обязанности директора ГП "Гарантированный покупатель" Андрей Пилипенко причастен к нанесению 15 млн грн убытков государственной энергокомпании Хмельницкоблэнерго, поскольку в отношении него возбуждено несколько уголовных дел за махинации во время работы в компании.

"Я обращался в правоохранительные органы и по факту незаконного исключения сведений обо мне, как о руководителе АО "Хмельницкоблэнерго" из Госреестра, и по факту причинения госкомпании убытков в размере более 15 млн грн, и по факту подделки документов и злоупотребления служебным положением Олегом Козачуком и его подельниками - Данилкивом В. и Пилипенко А.", - сказал Гапонов.

По его словам, Фемида перестала улыбаться бывшему руководителю "Хмельницкоблэнерго" Олегу Козачуку именно после того, как бывший директор по правовым вопросам Хмельницкоблэнерго Андрей Пилипенко покинул компанию и занял пост руководителя госпредприятия "Гарантированный покупатель".

По мнению Гапонова, этот юрист прославился тем, что умудрился занимать должность директора по правовым вопросам АО "Хмельницкоблэнерго" даже после истечения срока его трудового контракта и при условии, что Фонд госимущества не давал своего согласия на продление трудового контракта с Андреем Пилипенко.

"Цель - получение доступа к финансам госкомпании. Для меня до сих пор остаётся загадкой, как фигурант как минимум 4 уголовных производств, имеющий свои солнечные электростанции, одалживающий почти 7 (семь!) млн грн производителю электроэнергии по "зеленому" тарифу, и семейный бизнес которого, также связан с производством электроэнергии из энергии солнца, становится руководителем госкомпании, которая покупает электроэнергию и платит деньги производителям электроэнергии, которым установлен "зеленый" тариф?!" - подытожил Гапонов.