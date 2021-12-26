ru ua
Вс, 26 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Директор "ГарПока" может быть причастен к нанесению 15 млн гривен убытков

Новина українською →
Киев, Воскресенье 26 декабря 2021 19:29
Директор "ГарПока" может быть причастен к нанесению 15 млн гривен убытков Фото: в.и.о директора ГП "Гарантированный покупатель" Андрей Пилипенко (слева, gpee.com.ua)
Автор: Наталия Гурковская

Временно исполняющий обязанности директора ГП "Гарантированный покупатель" Андрей Пилипенко причастен к нанесению 15 млн грн убытков государственной энергокомпании Хмельницкоблэнерго, поскольку в отношении него возбуждено несколько уголовных дел за махинации во время работы в компании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы "Хмельницкоблэнерго" Валерия Гапонова.

"Я обращался в правоохранительные органы и по факту незаконного исключения сведений обо мне, как о руководителе АО "Хмельницкоблэнерго" из Госреестра, и по факту причинения госкомпании убытков в размере более 15 млн грн, и по факту подделки документов и злоупотребления служебным положением Олегом Козачуком и его подельниками - Данилкивом В. и Пилипенко А.", - сказал Гапонов.

По его словам, Фемида перестала улыбаться бывшему руководителю "Хмельницкоблэнерго" Олегу Козачуку именно после того, как бывший директор по правовым вопросам Хмельницкоблэнерго Андрей Пилипенко покинул компанию и занял пост руководителя госпредприятия "Гарантированный покупатель".

По мнению Гапонова, этот юрист прославился тем, что умудрился занимать должность директора по правовым вопросам АО "Хмельницкоблэнерго" даже после истечения срока его трудового контракта и при условии, что Фонд госимущества не давал своего согласия на продление трудового контракта с Андреем Пилипенко.

"Цель - получение доступа к финансам госкомпании. Для меня до сих пор остаётся загадкой, как фигурант как минимум 4 уголовных производств, имеющий свои солнечные электростанции, одалживающий почти 7 (семь!) млн грн производителю электроэнергии по "зеленому" тарифу, и семейный бизнес которого, также связан с производством электроэнергии из энергии солнца, становится руководителем госкомпании, которая покупает электроэнергию и платит деньги производителям электроэнергии, которым установлен "зеленый" тариф?!" - подытожил Гапонов.

Напомним, глава рабочей группы ВСК, нардеп Валентин Наливайченко сообщил, что рабочая группа Временной следственной комиссии Верховной рады по вопросам кризиса в энергетике установила конфликт интересов и факты возможной коррупции в действиях и.о. руководителя государственного предприятия "Гарантированный покупатель" Андрея Пилипенко.

Наливайченко сообщил, что по результатам предварительной проверки декларации этого топ-чиновника он готовит обращение в НАБУ с требованием открыть производство по факту злоупотребления служебным положением в личных интересах руководителя государственного предприятия.

По информации ВСК, руководитель госпредприятия задекларировал действующие солнечные электростанции, находящиеся на этапе строительства станции, а также трейдеров электроэнергией.

Читайте РБК-Украина в Google News
NEWS
На Донбассе в результате обстрела тяжело ранен военный
На Донбассе в результате обстрела тяжело ранен военный
DAILY
Битва за Украину. Хочет ли Путин новой войны и на что готов Запад
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Битва за Украину. Хочет ли Путин новой войны и на что готов Запад