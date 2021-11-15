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ДТЭК заявляет о дискриминации в погашении задолженности "зеленой генерации" и требует расследования

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Киев, Понедельник 15 ноября 2021 20:06
ДТЭК заявляет о дискриминации в погашении задолженности "зеленой генерации" и требует расследования
Автор: Артем Горовенко

Компания "ДТЭК ВИЭ" заявляет о дискриминации в погашении задолженности перед предприятиями "зеленой генерации" и требует проведения немедленного расследования действий должностных лиц.

Об этом сообщает РБК-Украина со сссылкой на пресс-службу компании.

"ДТЭК ВИЭ не получил ни одной гривны из средств ГП "Гарантированный покупатель", выделенных европейскими кредиторами для покрытия долга за произведённую электроэнергию. Всем остальным компаниям АО "Ощадбанк" перевел средства в полном объеме", - заявляет компания.

В заявлении отмечается, что компания и ее международные кредиторы шокированы таким подходом власти и требует провести незамедлительное расследование местонахождения средств и причин срыва выплат.

"Также мы требуем расследования роли в этой схеме и.о. директора ГП "Гарантированный покупатель" Вадима Улиды, главы АО "Ощадбанк" Сергея Наумова и высших должностных лиц, причастных к срыву погашения задолженности перед компанией за произведённую электроэнергию", - сообщает компания.

Согласно сообщению, общая задолженность перед компанией "ДТЭК ВИЭ" за 2020-2021 годы составляет 4,3 млрд грн.

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