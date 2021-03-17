В Украине вакцинировали от COVID еще 9840 лиц, одному человеку ввели две дозы

Как сообщается, с начала кампании привили 71 923 лица.

"9 840 человек привиты против COVID-19 за сутки 16 марта 2021 года в Украине, из них вакцинированы 1 дозой - 9 839 человек, завершена вакцинация (2 дозы) - 1 лица", - говорится в сообщении.

За сутки наибольшее число привитых зафиксировали в Киеве (840 прививок), за весь период вакцинальной кампании наибольшее число привитых в Донецкой области, а наименьшее - в Житомирской области.

Ситуация в регионах: