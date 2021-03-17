​​В Україні вакцинували від COVID ще 9840 особи, одній людині ввели другу дозу

Як повідомляється, від початку кампанії щеплено 71 923 особи.

"​​9 840 осіб щеплено проти COVID-19 за добу 16 березня 2021 року в Україні, з них вакциновано 1 дозою - 9 839 осіб, завершена вакцинація (2 дози) - 1 особи", - йдеться у повідомленні.

За добу найбільша кількість щеплених зафіксована у Києві (840 щеплень), за весь період вакцинальної кампанії найбільша кількість щеплених у Донецькій області, а найменша - у Житомирській області.

Ситуація в регіонах: