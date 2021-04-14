В Украине ужесточили ответственность за нарушение пожарной и техногенной безопасности

"Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовный кодекс Украины относительно усиления ответственности за нарушение требований пожарной и техногенной безопасности» № 1366-ИХ, который Верховная рада приняла 30 марта 2021 по инициативе кабинета министров", - говорится в сообщении.

В документе подчеркивается, что в течение последних пяти лет в Украине возникло более 352 тысячи пожаров, которые нанесли прямой ущерб более чем 6 млрд гривен. В результате возгорания погибли более 11 тысяч человек, в том числе 359 детей, травмы получили более 7 тысяч человек.

Закон принят с целью охраны жизни людей и их имущества, национального богатства и окружающей среды и был принят закон, который увеличивает ответственность за нарушение требований пожарной и техногенной безопасности, уточнили в Офисе президента.

Согласно документу, такие нарушения теперь будут караться штрафом в размере от 100 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 1 700 до 5 100 гривен).

"Кроме того, за нарушение требований пожарной и техногенной безопасности, повлекших аварии и причинивших вред здоровью людей или повредивших имущество, предусматривается уголовная ответственность в виде штрафа в размере от 1000 до 4020 необлагаемых минимумов доходов граждан ( от 17 000 до 68 340 гривен - ред) или исправительных работ на срок до двух лет или ограничение или лишение свободы на срок до трех лет", - говорится в указе.

В Офисе президента уточнили, что если такие действия повлекли гибель людей или повредили имущество в особо крупном размере, ответственность будет предусматривать лишение свободы на срок от трех до восьми лет.

"Также закон усиливает административную ответственность за заведомо ложный вызов специальных служб - пожарно-спасательного подразделения, полиции, бригады скорой помощи или других аварийно-спасательных формирований (предусмотрены штрафы от 50 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан против штрафов на сумму от трех до семи необлагаемых минимумов, которые существовали ранее); за невыполнение предписаний должностных лиц пожарной и техногенной безопасности (штрафы от 100 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан)", - отметили в пресс-центре.

Сообщается, что президент также подписал взаимосвязанный закон "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно установления ответственности за препятствование в проведении проверок по вопросам пожарной и техногенной безопасности" № 1367-IX, который парламент принял 30 марта.

"Этот документ дополняет предыдущий и устанавливает административную ответственность за воспрепятствование в проведении проверок по вопросам пожарной и техногенной безопасности", - подчеркивается в сообщении.

Там уточняют, что создание препятствий в деятельности уполномоченных должностных лиц в сфере пожарной и техногенной безопасности, связанной с проведением проверок, будет караться штрафом на сумму от 100 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 1 700 до 5 100 гривен).

Оба закона вступают в силу на следующий день после их опубликования.