В Україні посилили відповідальність за порушення пожежної та техногенної безпеки

"Володимир Зеленський підписав закон« Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за порушення вимог пожежної та техногенної безпеки »№ 1366-ИХ, який Верховна рада прийняла 30 березня 2021 з ініціативи кабінету міністрів", - йдеться в повідомленні.

У документі підкреслюється, що протягом останніх п'яти років в Україні виникло понад 352 тисячі пожеж, які завдали прямих збитків більш ніж 6 млрд гривень. В результаті спалаху загинули понад 11 тисяч осіб, в тому числі 359 дітей, травми отримали більше 7 тисяч чоловік.

Закон прийнятий з метою охорони життя людей і їхнього майна, національного багатства і навколишнього середовища і був прийнятий закон, який збільшує відповідальність за порушення вимог пожежної і техногенної безпеки, уточнили в Офісі президента.

Згідно з документом, такі порушення тепер будуть каратися штрафом у розмірі від 100 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 1 700 до 5 100 гривень).

"Крім того, за порушення вимог пожежної і техногенної безпеки, що призвели до аварії і заподіяли шкоду здоров'ю людей або пошкодили майно, передбачається кримінальна відповідальність у вигляді штрафу в розмірі від 1000 до 4020 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 17 000 до 68 340 гривень - ред) або виправних робіт на строк до двох років або обмеження чи позбавлення волі на строк до трьох років ", - йдеться в указі.

В Офісі президента уточнили, що якщо такі дії спричинили загибель людей або пошкодили майно в особливо великому розмірі, відповідальність передбачатиме позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

"Також закон посилює адміністративну відповідальність за завідомо неправдивий виклик спеціальних служб - пожежно-рятувального підрозділу, поліції, бригади швидкої допомоги або інших аварійно-рятувальних формувань (передбачені штрафи від 50 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян проти штрафів на суму від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів , які існували раніше); за невиконання приписів посадових осіб пожежної та техногенної безпеки (штрафи від 100 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян) ", - відзначили в прес-центрі.

Повідомляється, що президент також підписав взаємопов'язаний закон "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за перешкоджання у проведенні перевірок з питань пожежної та техногенної безпеки" № 1367-IX, який парламент прийняв 30 березня.

"Цей документ доповнює попередній і встановлює адміністративну відповідальність за перешкоджання у проведенні перевірок з питань пожежної та техногенної безпеки", - підкреслюється в повідомленні.

Там уточнюють, що створення перешкод у діяльності уповноважених посадових осіб у сфері пожежної та техногенної безпеки, пов'язаної з проведенням перевірок, буде каратися штрафом на суму від 100 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 1 700 до 5 100 гривень).

Обидва закони вступають в силу на наступний день після їх опублікування.