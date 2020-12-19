НАПК рекомендует доработать закон о защите украинцев от коллекторов

Национальное агенстство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) выявило коррупциогенные факторы в проекте закона, который касается защиты должников от коллекторов. Документ нуждается в доработке с учетом соответствующих рекомендаций.
Об этом сообщили в пресс-службе НАПК.
Так, по результатам антикоррупционной экспертизы проекта закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно защиты должников при урегулировании просроченной задолженности" НАПК выявило коррупциогенные факторы, которые делают невозможным принятие проекта документа в предложенной редакции.
Среди них:
Напомним, комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендует Верховной раде принять законопроект №4241 для защиты украинцев от коллекторов.
Ранее НАПК провело антикоррупционную экспертизу законопроекта №2133 "О защите прав и законных интересов должников при осуществлении коллекторской деятельности".