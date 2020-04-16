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В Украине увеличилось количество летальных случаев от COVID-19

Новости » Коронавирус     16.04.2020 - 09:31
В Украине увеличилось количество летальных случаев от COVID-19
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

За сутки от коронавируса скончались 8 человек

В Украине за минувшие сутки подтвердили 8 новых летальных случаев от коронавируса COVID-19. Об этом сообщили в Министерстве охраны здоровья'я.

Сообщается, что по состоянию на утро 16 апреля в Украине количество смертей среди пациентов инфицированных коронавирусом возросло до 116 человек.

"По данным ЦОС, по состоянию на 9:00 16 апреля в Украине 4161 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 116 летальных, 186 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 397 новых случаев", - сообщили в Минздраве.

Отметим, что количество летальных случаев уменьшилось на два за сутки, по сравнению с прерыдущим днем, когда было подтверждено 10 новых смертей.

Ранее РБК-Украина писало, что седьмая смерть от коронавируса утром 16 апреля подтвердили в Львовской области. Умерла 52-летняя жительница Львова, в которой была двусторонняя пневмония. Всего в области проверено 166 случаев COVID-19.

Также сообщалось, что вчера, 15 апреля, первая смерть от коронавируса подтвердили в Харьковской области. Умерла 71-летняя жительница села Высокополье Валковского района, которая продавала в местной церкви свечи.

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