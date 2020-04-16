В Україні збільшилася кількість летальних випадків від COVID-19

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

За добу від коронавіруса померли 8 осіб

В Україні за минулу добу підтвердили 8 нових летальних випадків від коронавірусу COVID-19. Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я'я.

Повідомляється, що станом на ранок 16 квітня в Україні кількість смертей серед пацієнтів інфікованих коронавірусом зросла до 116 осіб.

"За даними ЦГЗ, за станом на 9:00 16 квітня в Україні 4161 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 116 летальних, 186 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 397 нових випадків", - повідомили в Моз.

Відзначимо, що кількість летальних випадків зменшилася на два за добу, порівняно з прерыдущим днем, коли було підтверджено 10 нових смертей.

Раніше РБК-Україна писало, що сьома смерть від коронавірусу вранці 16 квітня підтвердили у Львівській області. Померла 52-річна жителька Львова, в якій була двостороння пневмонія. Всього в області перевірено 166 випадків COVID-19.

Також повідомлялося, що вчора, 15 квітня, перша смерть від коронавірусу підтвердили в Харківській області. Померла 71-річна мешканка села Високопілля Валківського району, яка продавала в місцевій церкві свічки.