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Во Львове умер еще один пациент с COVID-19

Новости » Коронавирус     16.04.2020 - 09:10
Во Львове умер еще один пациент с COVID-19
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Умерла 52-летней женщины была двухсторонняя пневмония

Во Львове подтвердили седьмую смерть от коронавируса COVID-19. Об этом сообщили во Львовском штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Сообщается, что умерла 52-летняя женщина, у которой была двухсторонняя пневмония.

"Печальные новости: 7-я смерть от коронавируса во Львовской области - львовянка, 1968 года. У женщины была двухсторонняя пневмония. Известно, что она была переведена из 1-й городской клинической больницы после положительного результата ПЦР на наличие коронавируса", - сообщили в штабе.

Также сообщили, что по состоянию на 8 утра 16 апреля во Львовской области подтверждено 166 случаев инфицирования коронавирусом, из них 7 - летальные, 6 пациентов выздоровели. За прошлые сутки выявлено 14 новых заражений COVID-19.

Ранее РБК-Украина писало, что в Житомирской области общая количество заболевших коронавирусом достигло 162 человек. За сутки зарегистрировали 28 новых пациентов.

Также сообщалось, что в Черновицкой области в среду, 15 апреля, официально подтверждены еще 73 случая заражения коронавирусом. Среди новых пациентов - четверо священников. Всего в области заболели 662 человека.

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