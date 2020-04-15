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В Харьковской области зафиксирована первая смерть от COVID-19

Новости » Коронавирус     15.04.2020 - 20:04
В Харьковской области зафиксирована первая смерть от COVID-19
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

От вируса умерла жительница села Высокополье, которая продавала в местной церкви свечи

В Харьковской области от коронавируса умерла 71-летняя жительница села Высокополье Валковского района, которая продавала в местной церкви свечи. Об этом заявил глава Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер, передают местные СМИ.

По его словам, это первый летальный случай в области.

"Людей, которые контактировали с умершей, может быть очень много и власти пытаются установить всех лиц, которые могли иметь контакт с покойной. У таких людей возьмут образцы для проведения тестов на коронавирус", - сообщил Кучер.

Также сообщалось, что в Высокополье усилены полицейские патрули, у граждан на въезде в населенный пункт проверяют температуру.

По словам заместителя главы Харьковской ОГА Тараса Пастуха, нельзя сказать, что село полностью перекрыто. Однако, на въезде и выезде из населенного пункта стоят патрули.

"Весь транспорт по возможности направляется в объезд села. Если автомобиль намерена проехать село транзитом, то водителям рекомендуется проезжать населенный пункт без остановок", - сообщил Пастух.

Напомним, в Украине заражены коронавирусом 3764 лица. За последние сутки зафиксировано 392 новых случаев инфицирования и 10 смертей от COVID-19.

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