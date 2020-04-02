В Украине увеличилось количество больных коронавирусом

Количество подтвержденных случаев коронавируса в Украине по состоянию на вечер 2 апреля составляет 897. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Министерства здравоохранения.

По данным Минздрава, сегодня лабораторный центр подтвердил 103 случаев коронавируса. Общее количество случаев заболевания COVID-19 достигло 897.

Кроме того, выздоровели от коронавируса уже 19 человек. У них повторные тесты не выявили наличия вируса Sars-Cov-2 в организме.

Напомним, в Днепропетровской области подтвердили еще два случая заражения коронавирусом. Больные коронавирусом были зафиксированы в городах Кривой Рог и Новомосковск.

Кроме того, в Ровенской области четверо пациентов с коронавирусом находятся в реанимации. В Ровенском областном лабораторном центре с помощью ПЦР-тестов сейчас проверяют 24 подозрения на COVID-19.

Добавим, что в больницах Тернополя находится 20 больных коронавирусом.