В Україні збільшилася кількість хворих коронавірусом

Кількість підтверджених випадків коронавірусу в Україні станом на вечір 2 квітня становить 897. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я.

За даними МОЗ, на сьогодні лабораторний центр підтвердив 103 випадків коронавіруса. Загальна кількість випадків захворювання COVID-19 досягло 897.

Крім того, одужали від коронавіруса вже 19 осіб. У них повторні тести не виявили наявності вірусу Sars-Cov-2 в організмі.

Нагадаємо, у Дніпропетровській області підтвердили ще два випадки зараження коронавірусом. Хворі коронавірусом були зафіксовані в містах Кривий Ріг та Новомосковськ.

Крім того, у Рівненській області четверо пацієнтів з коронавірусом знаходяться в реанімації. У Рівненському обласному лабораторному центрі за допомогою ПЛР-тестів зараз перевіряють 24 підозри на COVID-19.

Додамо, що в лікарнях Тернополя перебуває 20 хворих коронавірусом.