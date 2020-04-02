ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Днепропетровской области подтвердили еще два случая COVID-19

Новости » Коронавирус     02.04.2020 - 19:17
В Днепропетровской области подтвердили еще два случая COVID-19
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Общее количество зафиксированных случаев в области увеличилось до 12

В Днепропетровской области подтвердили еще два случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает Днепропетровский областной совет.

Так, два новых случая инфицирования были зафиксированы в городе Кривой Рог и в городе Новомосковск.

Также отмечается, что всего было проведено 24 обследования, в результате которых отрицательный результат получили 22 случая.

По состоянию 18:00 2 апреля, общее количество лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 по области составило 12.

Напомним, с 3 апреля власти Днепра ужесточают ограничительные меры на период карантина. Так, в городе будут закрыты все парки, а также вводится запрет на ремонт в многоквартирных домах.

Кроме того, по последним данным Министерства здравоохранения в Украине подтверждены 804 случая коронавируса, из них 20 - летальных, 13 пациентов выздоровели. За последние сутки выявили 135 новых случаев.

В Харькове с подозрением на коронавирус умер мужчина Зеленский провел телефонный разговор с президентом Европейского совета
Новости Украины Днепропетровская областьКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь