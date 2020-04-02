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В больницах Тернополя находится 20 больных коронавирусом

Новости » Коронавирус     02.04.2020 - 11:50
В больницах Тернополя находится 20 больных коронавирусом
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Всего в Тернопольськый области насчитывают 106 заболеваний COVID-19

По состоянию на вечер 1 апреля, в Тернопольской области лабораторно подтвердили еще 8 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба Тернопольского городского совета.

Как сообщается, согласно данным областного лабораторного центра в области зафиксировано 8 новых случаев заражения COVID-19, в общем там насчитывают 106 заболеваний. В больницах Тернополя находится 20 больных коронавирусом.

Как отмечается, по одному случаю подтверждено у жителей Бережанского, Тернопольского, Бучацкого районов, два в Кременецком районе, три в городе Тернополь, 7 случаев в Козивском районе, 14 в Залещицком районе и 77 в Монастырскому районе, где один человек погиб.

Напомним, в Тернополе усилили карантинные ограничения в связи с распространением коронавируса. Такое решение было принято городским штабом по ликвидации чрезвычайной ситуации в Тернополе.

Ранее РБК-Украина сообщало, что по состоянию на 10:00 2 апреля в Украине количество зараженных коронавирусом выросла до 804, из них 20 летальных, 13 пациентов выздоровело. За сутки было зафиксировано 135 новых случаев.

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