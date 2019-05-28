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КПВВ на Донбассе переходят на летний режим работы

Новости » Общество    28.05.2019 - 13:17
КПВВ на Донбассе переходят на летний режим работы
Иллюстративное фото (Гусаков Вячеслав / УНИАН)

С 1 июня контрольно-проверочные и пропускные мероприятия на всех КПВВ в районе проведения ООС будут осуществляться с 06:00 до 20:00

Контрольные пункты въезда-выезда в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) переходят на летний режим работы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу штаба ООС

С 1 июня и в течении всего летнего периода контрольно-проверочные и пропускные процедуры на всех КПВВ в районе проведения ООС будут совершаться с 6:00 до 20:00.

Как отмечается, на летний режим работы переведут: 

  • КПВВ "Золотой" - дорожный коридор "Стаханов - Золотое - Горное - Лисичанск";
  • КПВВ "Майорское" - дорожный коридор "Горловка - Бахмут";
  • КПВВ "Марьинка" - дорожный коридор "Донецк - Курахово";
  • КПВВ "Новотроицкое" - дорожный коридор "Донецк - Мариуполь (через Волноваху)";
  • КПВВ "Гнутово" (село Пищевик) - дорожный коридор "Новоазовск - Покровск - Талаковка -Мариуполь";
  • КПВВ "Станица Луганская" - дорожный коридор "Станица Луганская - Счастье - Новоайдар".

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что с 1 июня в Украине вводятся сезонные ограничения на передвижение большегрузного транспорта по большинству автомобильных дорог общего пользования. Так, в дневное время суток при температуре воздуха выше +28 градусов будет введено ограничение и запрет на передвижение по дорогам общего пользования государственного значения грузового транспорта фактической массой более 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн.

Кроме того, в центре Киева 8 июня частично ограничат движение транспорта связи с проведением мероприятия по случаю Всеукраинского дня семьи и Международного дня защиты детей.

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